Российские СМИ утверждают, что один из беспилотников упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области, – информирует 24 Канал.

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Дроны атаковали Липецкую и Брянскую области

По словам пропагандистов, жертв в Липецкой области нет. Губернатор региона отмечает, что подстанция продолжает работать в обычном режиме.

На месте падения работают правоохранители. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена,

– пишет российский чиновник Игорь Артамонов.

В то же время вражеские СМИ утверждают, что российская ПВО якобы сбила 14 украинских дронов над Брянской областью. Российский глава региона также добавляет, что "пострадавшие и разрушения отсутствуют".

Интересно, что оккупанты информировали о "сбитых БпЛА" над Брянщиной в несколько заходов: сначала они написали о 6 сбитых дронов, через час – о еще 3, а затем – о еще 5. Итого как раз-таки 14.

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Добавим, что в ночь на 15 июля также массированной атаке подвергся временно оккупированный Крым. По городу Севастополю ударили беспилотные летательные аппараты, россиянам даже пришлось перекрывать Крымский мост.

Кроме того, взрывы слышали в районе мыса Фиолент. Российские захватчики утверждали, что якобы "работала ПВО" по украинским дронам.