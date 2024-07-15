Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що кілька років тому у Росії було анонсовано, що багаті російські компанії повинні платити податок на надприбутки. Це майже 300 мільйонів доларів.

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Підвищення податків у Росії

Ступак наголосив, що таке суттєве зростання податків буде впливати на великий, середній та малий бізнеси. Росії потрібні гроші, тому їх забиратимуть від багатих та бідних громадян.

Навіть багаті на корисні копалини регіони, зокрема мідь, золото та коштовне каміння, живуть вкрай бідно. У них продовжують забирають гроші,

– зазначив він.

Гроші на війну

За словами ексспівробітника СБУ, Росії поки вистачає грошей на війну. Однак наслідком цього є зубожіння населення, проте не центральної частини країни, а околиць.

Тих, хто обурюється на нестачу фінансів, путінський режим одразу відправляє у в'язниці. У Росії за висловлення щодо невдоволення діями влади людина може отримати від п'яти до десяти років за ґратами.

Невдоволення серед населення є, але його обговорюють лише у вітальнях та на кухні – не більше,

– сказав Іван Ступак.