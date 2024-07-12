Росіян обкладають податками

Закон передбачає збільшення податкової ставки з 13% до 15% для росіян із доходами понад 200 тисяч рублів на місяць, тобто 1 456 доларів, передають російські ЗМІ.

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Податки нараховуватимуться залежно від доходів громадян:

До 18% зростуть податки для тих, хто заробляє від 5 до 20 мільйонів рублів на рік, тобто 40-150 тисяч доларів.

До 20% для доходів від 20 до 50 мільйонів рублів на рік – 150-360 тисяч доларів.

До 22% податку буде нараховуватися для доходів понад 50 мільйонів рублів.

За оцінками Міністерства фінансів Росії, у 2025 році підвищення ПДФО додасть до бюджету 533 мільярди рублів, а до 2030 року – 3,1 трильйона рублів. У результаті реформи протягом найближчих шести років у населення і бізнесу вилучать 16,8 трильйона рублів.