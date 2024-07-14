Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що реалістичні очікування від саміту справдилися. Ба більше, навіть російські пропагандисти не на жарт злякалися.

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Які результати саміту

Напередодні саміту окупанти масовано обстріляли Україну, 8 липня загинуло понад 40 цивільних людей. Тому паніка росіян очевидна.

За результатами зустрічі у Вашингтоні є рішення про створення в Україні служби підтримки та навчання НАТО у питаннях безпеки. Це поглиблює військово-технічне співробітництво України та Альянсу, а також розширює можливості з підготовки наших військових у країнах НАТО.

Також буде створений спільний аналітичний та навчальний центр, який аналізуватиме та моделюватиме різні сценарії, розроблятиме оптимальну тактику та стратегію ведення бойових дій з урахуванням досвіду на фронті України, як для військ НАТО, так і для наших Сил оборони.

Найцікавіше – це третій розділ, де Росію не опосередковано, а дипломатично згадують як країну-терориста. Її називають не просто загрозою, а спільником міжнародного тероризму,

– зауважив Олександр Коваленко.

Звісно, важливим є збереження фінансування бюджету на 40 мільярдів євро для підтримки України. До того ж ця сума названа мінімальною. Все це дозволяє говорити про системність допомоги Україні та тверду позицію країн Північноатлантичного альянсу в боротьбі за незалежність нашої держави.

"Тому я тільки позитивно сприймаю саміт НАТО. Його результати теж виключно позитивні", – підсумував Олександр Коваленко.