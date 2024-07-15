Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства.

Его сущность – это руины. Смерть, которую он несет и которую мы должны одолеть.

Украина не может согласиться на меньшее, чем жить. На меньшее, чем сохранить себя. На меньше, чем остаться людьми.

Украина не подчинится злу, которое проливает кровь ради своего больного самоутверждения. Которое презирает правду и человеческую, и Божью и обесценивает всех, кроме себя.

Россия именно на этом строит свою государственность.

Но мы с вами другие.

Мы с вами уже отделены нашим духом от этого врага.

И мы должны победить это зло, и Украина это сделает.

Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство.

Я поздравляю вас с Днем Украинской Государственности! И спасибо всем, кто с Украиной!