Робер Фицо заявил, что он провел телефонные переговоры с украинским премьером 19 июля. Ведь 18 июля остановился транзит нефти "Лукойла".

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Что заявил словацкий премьер из-за нефти

В пресс-службе правительства Словакии сообщили журналистам, что Роберт Фицо раскритиковал включение в санкционный список российской компании "Лукойл", чью нефть использовал нефтеперерабатывающий завод Slovnaft.

Фицо заявил, что эти ограничения являются бессмысленными санкциями, поскольку они наносят вред не России, а прежде всего – некоторым странам ЕС.

Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений,

– заявил Фицо.

Он добавил, что решение президента Украины значит, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки.

По словам Роберта Фицо, это будет иметь влияние не только на словацкий рынок, но и может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на Slovnaft, в Украину. По словам венгерского политика, это составляет почти десятую часть всего украинского потребления.

В правительстве заявили, что Роберт Фицо уже несколько дней обсуждает этот вопрос с:

соответствующими членами кабинета министров,

представителями венгерской группы MOL, в которую входит завод Slovnaft.

Словацкое правительство объяснил, что нефтеперерабатывающий завод обеспечил поставки российской нефти от другого поставщика, а также заказал нефть из альтернативных источников.

Стоит заметить, что Братислава и Будапешт продолжают получать нефть от других российских поставщиков, кроме "Лукойла".

Обратите внимание! Совет национальной безопасности и обороны Украины в июне 2024 года расширил санкции против "Лукойла", добавив запрет на транзит. Санкции действуют с 2018 года, однако ранее касались вывода капиталов, ограничения торговых операций, запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества.