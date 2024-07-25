ЕС приостановил просьбы Венгрии и Словакии

В свете полномасштабного вторжения Москвы в Украину Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти. Несмотря на это, обе страны признают, что недавний шаг Киева о прекращении транзита продукции "Лукойла" из России по нефтепроводу "Дружба" может привести к сокращению поставок.

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Недавно европейские чиновники обратились к Еврокомиссии, ответственной за торговую политику ЕС, с просьбой начать консультации относительно потенциального торгового соглашения с Украиной. Несмотря на этот запрос, комиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис рассказал, что Брюсселю понадобится дополнительное время для сбора доказательств и оценки юридических обстоятельств, связанных с предложенной сделкой.

Во время недавней встречи торговых представителей 11 стран-членов ЕС, 11 стран выразили поддержку позиции, при этом ни одна из них не поддержала Будапешт и Братиславу. Кроме того, было отмечено, что пункт о безопасности в торговом соглашении с Украиной может потенциально привести к перебоям в поставках.

По иронии судьбы, Венгрия и Словакия подали жалобу в то время, когда венгерский премьер-министр Виктор Орбан столкнулся с критикой со стороны своих коллег из ЕС и Еврокомиссии. Недавние визиты Орбана в Россию и Китай, где он выступал за мирное урегулирование в Украине без консультаций с Брюсселем, не были хорошо восприняты многими партнерами по ЕС.

Напомним! Киев подтвердил, что поток нефти через нефтепровод остается постоянным, а другие российские компании вступают в дело, чтобы обеспечить бесперебойность поставок. Стоит отметить, что российская нефть составляет 35 – 40% сырья на единственном нефтеперерабатывающем заводе Словакии. Кроме того, продукты, полученные из этой нефти, экспортируются не только в Украину, но и в различные страны Центральной Европы, благодаря исключению, действовавшему до 5 декабря.

В недавнем заявлении президент Словакии Петер Пеллегрини отметил необходимость принять ответные меры, если Украина не изменит свою позицию в отношении "Лукойла". Пеллегрини также отметил помощь, которую предоставляет Словакия Украине в вопросах реверса газа и продажи электроэнергии.

В ответ на запросы венгерские чиновники решили не делать заявлений. По данным источников, поставки "Лукойла" через Украину составляют примерно 25 – 30% импорта нефти в Венгрию.