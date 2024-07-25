ЄС призупинив прохання Угорщини та Словаччини

У світлі повномасштабного вторгнення Москви в Україну Угорщина та Словаччина отримали винятки із загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти. Незважаючи на це, обидві країни визнають, що нещодавній крок Києва щодо припинення транзиту продукції "Лукойлу" з Росії нафтопроводом "Дружба" може призвести до скорочення поставок.

Читайте також Безробіття у Польщі впало до рівня 1990 року

Нещодавно європейські чиновники звернулися до Єврокомісії, відповідальної за торговельну політику ЄС, з проханням розпочати консультації щодо потенційної торговельної угоди з Україною. Попри цей запит, комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс розповів, що Брюсселю знадобиться додатковий час для збору доказів та оцінки юридичних обставин, пов'язаних із запропонованою угодою.

Під час нещодавньої зустрічі торгових представників 11 країн-членів ЄС, 11 країн висловили підтримку позиції, при цьому жодна з них не підтримала Будапешт і Братиславу. Крім того, було зазначено, що пункт про безпеку в торговельній угоді з Україною може потенційно призвести до перебоїв у постачанні.

За іронією долі, Угорщина та Словаччина подали скаргу в той час, коли угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зіткнувся з критикою з боку своїх колег з ЄС та Єврокомісії. Нещодавні візити Орбана до Росії та Китаю, де він виступав за мирне врегулювання в Україні без консультацій з Брюсселем, не були добре сприйняті багатьма партнерами по ЄС.

Нагадаємо! Київ підтвердив, що потік нафти через нафтопровід залишається постійним, а інші російські компанії вступають у справу, щоб забезпечити безперебійність поставок. Варто зазначити, що російська нафта становить 35 – 40% сировини на єдиному нафтопереробному заводі Словаччини. Крім того, продукти, отримані з цієї нафти, експортуються не лише до України, але й до різних країн Центральної Європи, завдяки винятку, що діяв до 5 грудня.

У нещодавній заяві президент Словаччини Петер Пеллегріні наголосив на необхідності вжити заходів у відповідь, якщо Україна не змінить свою позицію щодо "Лукойлу". Пеллегріні також наголосив на допомозі, яку надає Словаччина Україні у питаннях реверсу газу та продажу електроенергії.

У відповідь на запити угорські урядовці вирішили не робити заяв. За даними джерел, поставки "Лукойлу" через Україну становлять приблизно 25 – 30% імпорту нафти в Угорщину.