Безробіття у Польщі

Такий низький показник безробіття у країні був лише двічі – у червні 1990 року та в липні 2022 року. Тоді українці біженці почали займати вакансії на польському ринку.

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Нагадаємо! Нині у Польщі працюють 7,1 мільйона осіб, з яких 16 мільйонів — на повній зайнятості.

Дані польського статистичного управління та Євростату різняться через розбіжності в показниках безробіття. Європейська статистика показує, що рівень безробіття в Польщі становить лише 3%, що є другим найнижчим показником серед країн ЄС.

Найнижчий показник безробіття у Чехії – 2,7%. Її середній показник, щодо ЄС становить 6%, а у зоні євро — 6,4%.

Натомість найвищий рівень безробіття зафіксовано у Іспанії та Греції – 11,7% та 10,6% відповідно.