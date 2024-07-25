Критичні траспортні підприємства

Як повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, вже зараз 165 підприємств транспортної галузі визнані критичними. Ще 80 очікують на свою чергу.

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На сьогодні в Україні 165 підприємств у підпорядкуванні Мінвідновлення визнані критично важливими. Зараз готується наказ про визнання критичними ще 80 підприємств. Сподіваємося, найближчим часом цей наказ буде оприлюднено,

– розповів чиновник.

Хто отримає бронювання

Зазначені підприємства мають право подавати своїх працівників на бронювання. Завдяки наказу Мінінфраструктури №303 бронювати працівників можуть і ті компанії, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення, правило поширюється і на автостанції.

Разом з тим ФОПи, які працюють у галузі, бронювати працівників не можуть. Вони поки що не мають статусу критично важливих у будь-яких сферах. Відповідні зміни вже зареєстровані у Верховній раді, але законопроєкт поки що не розглядали.