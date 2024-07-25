Критические траспортные предприятия

Как сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, уже сейчас 165 предприятий транспортной отрасли признаны критическими. Еще 80 ожидают своей очереди.

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На сегодня в Украине 165 предприятий в подчинении Минвосстановления признаны критически важными. Сейчас готовится приказ о признании критическими еще 80 предприятий. Надеемся, ближайшее время этот приказ будет обнародован,

– рассказал чиновник.

Кто получит бронирование

Указанные предприятия имеют право подавать своих работников на бронирование. Благодаря приказу Мининфраструктуры №303 бронировать работников могут и те компании, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки, правило распространяется и на автостанции.

Вместе с тем ФОПы, которые работают в области, бронировать работников не могут. Они пока не имеют статуса критически важных в любых сферах. Соответствующие изменения уже зарегистрированы в Верховной Раде, но законопроект пока не рассматривали.