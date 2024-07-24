В каком возрасте ФЛП может выйти на пенсию
Как рассказал 24 Каналу эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, ФЛП могут выйти на пенсию в 60 лет, если будут иметь стаж не менее 31 года.
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- В то же время если стаж составляет от 21 до 31 года, то на пенсию выйти можно выйти в возрасте 63 лет,
- А от 15 до 21 года – в 65 лет.
По словам эксперта, единственной проблемой на пути получения пенсии для лица-предпринимателя может стать подтверждение стажа.
Для этого нужно ежемесячно платить единый страховой взнос в размере не менее минимального. На сегодня он составляет 22% от минимальной зарплаты (с 1 апреля минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен).
Поэтому стаж лица подтверждается именно данными об уплате единого страхового взноса.
Если нет взносов, нет и стажа. Даже если в трудовой книжке есть запись, а взносы не платились, то стаж все равно не идет,
– говорит Коробкин.
Обязательные страховые взносы
Минимальный страховой взнос по ЕСВ в 2024 году составляет 1 760 гривен, а максимальный ЕСВ – 26 400 гривен.
Как пояснил Коробкин, если ФЛП будет постоянно платить минимальный взнос, или если человек будет работать официально на минимальную зарплату, то и учитывается для исчисления будущей пенсии именно минимальная зарплата.
Именно 2 725 гривен является минимальной выплатой сейчас для многих. Впрочем, есть и меньшие размеры пенсий, которые достигают 2 361 гривны,
– отметил эксперт.
Кроме того, сегодня в Украине есть опция по покупке дополнительного стажа, платя самостоятельно взносы в Пенсионный фонд. Размер такого взноса не должен быть меньше, чем минимальный ЕСВ.