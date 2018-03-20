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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Угорщина висунула Україні нові вимоги через скандальний закон

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Петер Сійярто
Петер Сійярто / Фото з відкритих джерел

Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього.

З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє УНІАН.

Якщо Україна відкине зауваження Угорщина у Будапешті погрожують блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

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За словами Сійярто, також Угорщина не підтримуватиме проведення зустрічі міністрів оборони ЄС-Україна, запланованої на квітень, та саміту НАТО-Україна, запланованого цього літа.

Також він попросив своїх європейських колег "не бути осторонь", коли, як він вважає, "Україна здійснює порушення міжнародного права".

Той факт, що така країна, як Україна займає геополітично важливу позицію, не означає, що вона звільнена від дотримання міжнародного права або від її зобов'язання захищати меншини, які проживають на її території,
– заявив Сійяріту міністрам.

Теги: Новини політики Угорщина Освіта Реформа освіти
Джерело: 24 Канал
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