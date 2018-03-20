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Венгрия выдвинула Украине новые требования через скандальный закон

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Петер Сийярто
Петер Сийярто / Фото из открытых источников

Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него.

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает УНИАН.

Если Украина отвергнет замечания Венгрии в Будапеште угрожают блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

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По словам Сийярто, также Венгрия не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного на это лето.

Также он попросил своих европейских коллег "не быть в стороне", когда, как он считает, "Украина совершает нарушение международного права".

Тот факт, что такая страна, как Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории,
– заявил Сийяриту министрам.

Теги: Реформа образования Образование Венгрия Новости политики
Источник: 24 Канал
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