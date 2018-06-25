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"Война с Россией не оправдание": МИД Венгрии сделал серьезное заявление относительно Украины

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Сийярто заявил, что война с Россией не может быть оправданием нарушения прав венгров в Украине
Сийярто заявил, что война с Россией не может быть оправданием нарушения прав венгров в Украине / Фото из открытых источников

Война с Российской Федерацией, которая продолжается на оккупированном Донбассе, не может и не должна быть оправданием тому, что Украина "нарушает права венгров".

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала "1 + 1", передает "Интерфакс".

"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров", – заявил министр.

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Он отметил, что Венгрия и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины, поскольку это "важнее, чем все проблемы", но Будапешт не рассматривает это как оправдание для нарушений двусторонних многосторонних обязательств Киева.

"Я надеюсь, что когда-то в будущем это будет решено и тогда мы сможем вернуться в атмосферу, которую мы имели перед сентябрем прошлого года (принятие закона об образовании – "24")", – отметил Сийярто.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что "его действительно оскорбляет" то, что есть украинцы, которые считают, что Венгрия одобряет оккупацию части территории Донецкой и Луганской областей.

Он добавил, что не понимает, почему украинцы выражают опасения, что на западе страны могут быть сепаратистские настроения в пользу Венгрии.

У вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется, что это очень плохо, что вы обвиняете венгров, или оскорбляете венгров из-за того, что у вас война с Россией,
– подчеркнул Сийярто.

Кроме того, он подчеркнул, что именно Венгрия была наибольшим сторонником безвизового режима Украины с ЕС.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Венгрия
Источник: 24 Канал
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