Венгры в Украине гордятся, что не знают украинского, – експерт СЕ

О модели сосуществования государственного языка и языков нацменьшинств рассказала глава комитета экспертов Хартии региональных языков и языков нацменьшинств Совета Европы Весна Крнич-Гротич.

Об этом сообщает DW.

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"Помню, когда я посещала регион в Украине, где проживают венгры, то там люди гордились тем, что не знают государственного языка. Это неправильно. Ведь эти люди будут просто исключены из общества. И что они будут делать? Они просто уедут из страны. А этого происходить не должно", – рассказала експертка.

По ее словам, представители нацменьшинств должны понимать, что в их интересах интегрироваться в общество. Также она отметила, что в тексте украинского закона об образовании есть некоторые пункты, которые могут "привести к нежелательным результатам". В то же время хартия оставляет за страной право решать, на каком уровне и какова доля образовательного процесса будет вестись на языке нацменьшинства.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выдвинул Украине ультиматум, после выполнения которого официальный Будапешт отменит свое вето на проведение заседания Комиссии НАТО-Украина на уровне министров.