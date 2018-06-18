Украина убедит Венгрию разблокировать сближение Киева с НАТО – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что Украине удастся противостоять сопротивлению венгерской стороны и принять участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем интервью информационному агентству Интерфакс-Украина.

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Я считаю, что в том числе полагаясь на мои дискуссии с венгерским министром иностранных дел, мы имеем возможность снять эту блокировку. И мы выйдем на то, что Украина будет принимать участие в саммите НАТО,

– сказал Климкин.

Министр отметил, что предстоящий саммит будет посвящен тем реформам, которые Украине необходимо внедрить для соответствия стандартам НАТО.



Он также напомнил, что 22 июня в Закарпатской области пройдет встреча с венгерским сообществом.



"Наша цель очень проста. У нас есть венгерское сообщество о котором мы должны заботиться. Они должны оставаться на 100 процентов венграми, но они также должны стать на 100 процентов гражданами Украины. Для этого им вовсе не нужно становиться меньше венграми. Они просто должны получить соответствующий уровень знания украинского языка и понимание того, в какой стране они живут", – пояснил министр.

Напомним, 19 января Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.



Впоследствии, 9 февраля, Будапешт заблокировал министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.



Добавим, что в конце мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто впервые публично похвалил инициативу украинской власти относительно имплементации "языковой статьи" закона "Об образовании", из-за которой между странами продолжается острый конфликт.