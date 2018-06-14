Конфликт Украины и Венгрии: в МИД назвали страну, помощь которой ожидают

Украине будет трудно снять блокаду Венгрией заседания комиссии "Украина-НАТО" без поддержки Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

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Блокада Будапештом заседания комиссии "Украина-НАТО" продолжается, несмотря на критику НАТО и стран Евросоюза. Здесь также вопрос компромисса. Компромисс достигнут относительно проведения 22 июня совместной встречи министров образования и иностранных дел, посвященной вопросу развития отношений Украины и Венгрии, и тому, что нам нужно делать, чтобы они улучшились, чтобы не было проблем на различных международных площадках,

– сказала Зеркаль.

Кроме того, представитель МИД сообщила, что министр образования Лилия Гриневич встречалась с общинами, с которыми согласовывался план.



"Конечно, они не могут принять самостоятельно решение, потому что община существует от финансовых ресурсов, которые им предоставляют из Будапешта. Мы рассчитываем, что в этой плоскости помощь США является существенной, особенно относительно диалога с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду", – отметила Зеркаль.



По ее словам, что важно то, что успеет сделать Украина внутри страны до времени саммита.

Напомним, 19 января Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны. Впоследствии 9 февраля Будапешт заблокировал министерское заседание НАТО. Венгерские власти объяснили, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.