Спор Венгрии и Украины: Сийярто неожиданно похвалил Киев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто впервые публично похвалил инициативу украинской власти по имплементации "языковой статьи" закона "Об образовании", из-за которого между странами продолжается острый конфликт.

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства Сийярто по итогам встречи с государственным секретарем США Майк Помпео в Вашингтоне.

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Так, Сийярто поблагодарил США за активность в решении "языковой проблемы". По его словам, без поддержки Вашингтона было бы невозможно образовать межправительственную рабочую группу Украины и Венгрии, которая займется вопросом языка образования.

Также, венгерский дипломат похвалил шаги украинского правительства, направленные на решение языкового спора.

На повестке дня украинского парламента уже есть инициатива об отсрочке закона об образовании до 2023 года, а вывод из его действия частных школ продвигает применение этого закона вперед,

– отметил Сийярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии попросил США поддержать венгерско-украинские переговоры, которые состоятся в ближайшее время, ведь проблемы нацменьшинств являются важным вопросом международного права.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.