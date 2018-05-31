12:05
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
30°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Спор Венгрии и Украины: Сийярто неожиданно похвалил Киев

87 Читати новину українською
Сийярто впервые похвалил украинское правительство за инициативу по изменению закона
Сийярто впервые похвалил украинское правительство за инициативу по изменению закона "Об образовании" / epa.eu

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто впервые публично похвалил инициативу украинской власти по имплементации "языковой статьи" закона "Об образовании", из-за которого между странами продолжается острый конфликт.

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства Сийярто по итогам встречи с государственным секретарем США Майк Помпео в Вашингтоне.

Читайте также: Спор Венгрии и Украины: в Польше нашли выход

Так, Сийярто поблагодарил США за активность в решении "языковой проблемы". По его словам, без поддержки Вашингтона было бы невозможно образовать межправительственную рабочую группу Украины и Венгрии, которая займется вопросом языка образования.

Также, венгерский дипломат похвалил шаги украинского правительства, направленные на решение языкового спора.

На повестке дня украинского парламента уже есть инициатива об отсрочке закона об образовании до 2023 года, а вывод из его действия частных школ продвигает применение этого закона вперед,
– отметил Сийярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии попросил США поддержать венгерско-украинские переговоры, которые состоятся в ближайшее время, ведь проблемы нацменьшинств являются важным вопросом международного права.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Образование языковый вопрос Венгрия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1715
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук