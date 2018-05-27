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Спор Венгрии и Украины: в Польше нашли выход

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В Польше предложили генсеку НАТО вмешаться в ситуацию с Венгрией и Украиной
В Польше предложили генсеку НАТО вмешаться в ситуацию с Венгрией и Украиной / Соцсети

Официальная Варшава считает, что недоразумение между Венгрией и Украиной, в результате которого Будапешт планирует заблокировать евроатлантические стремления Киева, является скорее семейным спором, поэтому целесообразно было бы привлечь сюда и третью сторону – генерального секроетаря НАТО Йенса Столтенберга.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Рolsatnews.

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В частности, по его словам, цель Польши должна заключаться в сохранении территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Надо изучить проблему и предложить решение, которое развеет все сомнения. Возможно, целесообразно было бы привлечь третью сторону, которая поможет, – к примеру, генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему", – добавил польский чиновник.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Польши отметил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Напомним, в конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Венгрию и Украину как можно быстрее разрешить разногласия и найти решение споров. Как отметил он, Венгрия – важный член организации, а Украина является близким ее партнером.

Добавим, что Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует изменения к нему. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Теги: Новости Украины Новости политики Венгрия Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО Новости Польши
Источник: 24 Канал
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