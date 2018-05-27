Суперечка Угорщини та України: у Польщі знайшли вихід

Офіційна Варшава вважає, що непорозуміння між Угорщиною та Україною, внаслідок якого Будапешт планує заблокувати євроатлантичні прагнення Києва, є радше сімейним спором, тому доцільно було б залучити сюди і третю сторону – генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає Рolsatnews.

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Зокрема, за його словами, мета Польщі повинна полягати у збереженні суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

"Треба вивчити проблему та запропонувати рішення, яке розвіє всі сумніви. Можливо, доцільно було б залучити третю сторону, яка допоможе, – до прикладу, генерального секретаря НАТО. Думаю, він має певні інструменти, щоб розв'язати цю проблему", – додав польський посадовець.

Водночас очільник зовнішньополітичного відомства Польщі зауважив, що кілька днів тому обговорював цю проблему з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Нагадаємо, наприкінці квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Угорщину та Україну якнайшвидше владнати розбіжності та знайти рішення суперечок. Як зауважив він, Угорщина – важливий член організації, а Україна є близьким її партнером.



Додамо, що Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.