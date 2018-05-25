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Попри ультиматум Угорщини, НАТО не збирається змінювати умови співпраці з Україною

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В НАТО не збираються припиняти співпрацю з Україною
В НАТО не збираються припиняти співпрацю з Україною / vectornews.net

У НАТО не мають наміру переглядати політику щодо України через відповідну ініціативу угорського уряду. У Брюсселі зазначили, що бачать прогрес реформ саме в тих сферах, які Будапешт у своєму зверненні поставив під сумнів.

Про це у коментарі для УП повідомили у штаб-квартирі НАТО.

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НАТО надає Україні потужну політичну та практичну підтримку і не має планів щодо зміни цієї ситуації,
– зазначили в Альянсі.

Як повідомлялося раніше, угорський уряд надіслав офіційне звернення генсеку Північноатлантичного альянсу Єнсу Столтенбергу щодо України. У ньому йдеться про те, що Україна провалила реформування та не здатна виконувати свої базові зобов’язання перед Альянсом.

Своєю чергою, у Брюсселі зазначили, що бачать прогрес реформ саме в тих сферах, які Будапешт у своєму зверненні поставив під сумнів.

Нагадаємо, що Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Теги: Новини України Новини політики НАТО Угорщина
Джерело: 24 Канал
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