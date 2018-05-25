Посол повідомив, коли відбудеться наступне засідання комісії Україна – НАТО

У понеділок, 28 травня, відбудеться засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів, тобто засідання Північноатлантичної ради з Україною.

Про це розповів голова місії України при НАТО Вадим Пристайко, повідомляє УНН.

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"Я буду представляти Україну, в понеділок ми зустрічаємось, представник Угорщини теж буде за столом", – наголосив Пристайко.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що до генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберґа надійшло офіційне звернення Угорщини про перегляд політики Альянсу щодо України. У ньому Будапешт пропонує НАТО переглянути всі програми підтримки України.

Посол сказав, що буде мати можливість коротко пояснити представнику Угорщини і всім членам НАТО, що насправді відбувається, прокоментувавши звинувачення, закладені в листі.

Нагадаємо, визнати свою вину та забезпечити умови у встановленні справедливості у збитті літака рейсу MH17 закликав Росію генеральний секретар НАТО Єнс Столтелберґ.