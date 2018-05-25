Посол сообщил, когда состоится следующее заседание комиссии Украина – НАТО

В понедельник, 28 мая, состоится заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов, то есть заседание Североатлантического совета с Украиной.

Об этом рассказал глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает УНН.

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"Я буду представлять Украину, в понедельник мы встречаемся, представитель Венгрии тоже будет за столом", – подчеркнул Пристайко.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенса Столтенберґа поступило официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины. В нем Будапешт предлагает НАТО пересмотреть все программы поддержки Украины.

Посол сказал, что будет иметь возможность кратко объяснить представителю Венгрии и всем членам НАТО, что на самом деле происходит, прокомментировав обвинения, заложенные в письме.

Напомним, признать свою вину и обеспечить условия в установлении справедливости в сбитии самолета рейса MH17 призвал Россию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтелберґ.