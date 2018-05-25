Глава НАТО призвал Москву признать вину в катастрофе рейса MH17

Признать свою вину и обеспечить условия в установлении справедливости в сбитии самолета рейса MH17 призвал Россию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтелберг.

Об этом говорится на официальном сайте НАТО.

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Нидерланды и Австралия заявили о том , что они возлагают ответственность за сбивание самолета рейса MH17 17 июля 2014 года.

Я призываю Россию признать эту ответственность и полностью сотрудничать, приложив все усилия для установления вины в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166,

– заявил глава Североатлантического альянса.

На вчерашнем промежуточном докладе Объединенная следственная группа по катастрофе MH17 пришла к выводу, что ракетная установка, которой сбили самолет, принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде России, которая дислоцирована в Курске, добавляет Столтелберг.

"Сбитие самолета MH17 стало мировой трагедией и виновные за это должны быть привлечены к ответственности. Союз НАТО неоднократно заявлял о своей полной поддержке усилий, которые осуществляет власть Нидерландов и другие для того, чтобы пролить свет на события, которые произошли в тот страшный день, и добиться справедливости для 298 погибших и их родственников", – отметил генсек.

Напомним, самолет "Боинг 777" Малазийских авиалиний, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто были на борту.