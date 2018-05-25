У Путина цинично отреагировали на обвинения России в сбитии Боинга-777 на Донбассе

Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к сбитию самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в небе над Донбассом, который, по результатам расследования, был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса"Бук".

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "УНИАН".

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Он напомнил, что Россия не была участницей Совместной группы по расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний".

Конечно, не имея возможности быть полноправным участником следственной группы, Россия не знает, в какой мере можно доверять результатам этой работы. Хочу напомнить, что именно Украина, на территории которой в то время проходили боевые действия, не предприняла должных мер по закрытию своего воздушного пространства,

– заявил Песков.

По мнению пресс-секретаря Путина, российская сторона должна быть представлена в следственной группе, потому что "она общая, и Россия проявляла свою готовность оказать все необходимое содействие в установлении причастных и виновных в этой трагедии".

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что Россия выплатит компенсацию родственникам погибших в трагедии, как это предложил глава МИД Нидерландов, представитель Кремля посоветовал обращаться в МИД России.

В то же время, Песков подчеркнул, что Россия "безусловно" и категорически отвергает обвинения в причастности к катастрофе.

Кроме того, на вопрос, почему Москва скрыла от следствия факт использования 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ в боях на востоке Украины летом 2014 года и может ли это быть причиной, что следствие не доверяет Кремлю, он подчеркнул: "Здесь абсолютно взаимное недоверие".

Также Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин пока не успел изучить доклад по МН17 из-за встречи с иностранными инвесторами.

Напомним, 24 мая международная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы MH17, заявила, что ракета "Бук" была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Министерства обороны России.

25 апреля Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в сбитии малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.