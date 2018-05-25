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Две страны официально обвинили Россию в сбитии Боинга-777 на Донбассе

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Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в сбитии Боинга-777 на Донбассе
Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в сбитии Боинга-777 на Донбассе / Getty images

Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в сбитии самолета рейса МН17, который был сбит в июле 2014 в небе над Донбассом.

Власти Нидерландов и Австралии официально возложили ответственность на Россию за катастрофу малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.

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Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте правительства Нидерландов.

Исходя из выводов международного расследования, Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за расположение установки "Бук", из которой был сбит MH17,
– говорится в заявлении министра иностранных дел Нидерландов Стивена Блока.

24 мая международная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы MH17, заявила, что ракета "Бук" была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Министерства обороны России.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Теги: Новости Украины авиация Австралия Нидерланды Катастрофа Расследования Сбитый Boeing 777
Источник: 24 Канал
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