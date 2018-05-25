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Дві країни офіційно звинуватили Росію у збитті Боїнга-777 на Донбасі

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Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у збитті Боїнга-777 на Донбасі
Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у збитті Боїнга-777 на Донбасі / Getty images

Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у збитті літака рейсу МН17, який був збитий у липні 2014 у небі над Донбасом.

Влада Нідерландів та Австралії офіційно поклала відповідальність на Росію за катастрофу малайзійського "Боїнга" під Донецьком у 2014 році.

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Про це йдеться у заяві, яка з'явилась на сайті уряді Нідерландів.

Виходячи з висновків міжнародного розслідування, Нідерланди і Австралія тепер переконані, що Росія несе відповідальність за розташування установки "Бук", з якої був збитий MH17,
– йдеться у заяві міністра закордонних справ Нідерландів Стівена Блока.

24 травня міжнародна слідча група, яка займається розслідування катастрофи MH17, заявила, що ракета "Бук" була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії.

Що таке катастрофа MH17?
17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Новини України Катастрофа авіація Нідерланди Розслідування Збитий Boeing 777 Австралія
Джерело: 24 Канал
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