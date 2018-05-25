У Путіна цинічно відрегували на звинувачення Росії у збитті Боїнга-777 на Донбасі

Росія категорично відкидає усі звинувачення щодо причетності до збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 в небі над Донбасом, який, за результатами розслідування, був збитий з російського зенітно-ракетного комплексу"Бук".

Таку заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "УНІАН".

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Він нагадав, що Росія не була учасницею Спільної групи з питань розслідування катастрофи літака "Малайзійських авіаліній".

Звичайно, не маючи можливості бути повноправним учасником цієї слідчої групи, Росія не знає, якою мірою можна довіряти результатам цієї роботи. Хочу нагадати, що саме Україна, на території якої в той час відбувалися бойові дії, не вжила належних заходів щодо закриття свого повітряного простору,

– заявив Пєсков.

На думку речника Путіна, російська сторона має бути представлена в слідчій групі, тому що "вона спільна, і Росія виявляла свою готовність надати все необхідне сприяння у встановленні причетних і винних у цій трагедії".

Відповідаючи на питання про те, чи можливо, що Росія виплатить компенсацію родичам загиблих у трагедії, як це запропонував глава МЗС Нідерландів, представник Кремля порадив "звертатися до МЗС Росії" .

Водночас, Пєсков наголосив, що Росія "безумовно" та категорично відкидає звинувачення у причетності до катастрофи.

Окрім того, на запитання, чому Москва приховала від слідства факт використання 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ у боях на сході України влітку 2014 року і чи може це бути причиною, що слідство не довіряє Кремлю, він підкреслив: "Тут абсолютно взаємна недовіра".

Також, Пєсков розповів, що президент РФ Володимир Путін поки що не встиг вивчити доповідь щодо МН17 через зустріч з іноземними інвесторами.

Нагадаємо, 24 травня міжнародна слідча група, яка займається розслідування катастрофи MH17, заявила, що ракета "Бук" була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії.



25 квітня Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у збитті малайзійського "Боїнга" під Донецьком у 2014 році.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.