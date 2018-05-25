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Голова НАТО закликав Москву визнати вину в катастрофі рейсу MH17

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Голова НАТО закликав Москву визнати вину в катастрофі рейсу MH 17
Голова НАТО закликав Москву визнати вину в катастрофі рейсу MH 17 / https://www.nato.int

Визнати свою вину та забезпечити умови у встановленні справедливості у збитті літака рейсу MH17 закликав Росію генеральний секретар НАТО Єнс Столтелберґ.

Про це говориться на офіційному сайті НАТО.

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Нідерланди та Австралія заявили про те , що вони покладають відповідальність за збиття літака рейсу MH17 17 липня 2014 року.

Я закликаю Росію визнати цю відповідальність та повністю співпрацювати, доклавши всіх зусиль для встановлення вини згідно із резолюцією Ради Безпеки ООН 2166,
–заявив голова Північноатлантичного альянсу.

На вчорашній проміжній доповіді Об'єднана слідча група щодо катастрофи MH17 дійшла висновку, що ракетна установка, якою збили літак, належала 53-ій зенітно-ракетній бригаді Росії, яка дислокована у Курську, додає Столтелберг.

"Збиття літака MH17 стало світовою трагедією і винні за це мають бути притягнуті до відповідальності. Союз НАТО неодноразово заявляв про свою цілковиту підтримку зусиль, які здійснює влада Нідерландів та інші для того, щоб пролити світло на події, які сталися того страшного дня і домогтися справедливості для 298 загиблих та їхніх родичів", – зазначив генсек.

Нагадаємо, літак "Боїнг 777"  Малазійських авіаліній, який виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто були на борту.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Збитий "Боїнг 777" Новини політики НАТО Єнс Столтенберг
Джерело: 24 Канал
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