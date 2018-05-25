Несмотря на ультиматум Венгрии, НАТО не собирается менять условия сотрудничества с Украиной
В НАТО не намерены пересматривать политику в отношении Украины из-за соответствующей инициативы венгерского правительства. В Брюсселе отметили, что видят прогресс реформ именно в тех сферах, которые Будапешт в своем обращении поставил под сомнение.
Об этом в комментарии для УП сообщили в штаб-квартире НАТО.
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НАТО предоставляет Украине мощную политическую и практическую поддержку и не имеет планов по изменению этой ситуации,
– отметили в Альянсе.
Как сообщалось ранее, венгерское правительство направило официальное обращение генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в отношении Украины. В нем говорится о том, что Украина провалила реформирование и не способна выполнять свои базовые обязательства перед Альянсом.
В свою очередь, в Брюсселе отметили, что видят прогресс реформ именно в тех сферах, которые Будапешт в своем обращении поставил под сомнение.
Напомним, что Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует изменения к нему. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, если украинская власть не примет замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.