Суперечка Угорщини й України: Сійярто несподівано похвалив Київ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вперше публічно похвалив ініціативу української влади щодо імплементації "мовної статті" закону "Про освіту", через який між країнами триває гострий конфлікт.

Про це йдеться у повідомленні на сайті угорського уряду за підсумками зустрічі Сійярто з державним секретарем США Майком Помпео у Вашингтоні.

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Так, Сійярто подякував США за активність у вирішенні "мовної проблеми". За його словами, без підтримки Вашингтона було б неможливо утворити міжурядову робочу групу України та Угорщини, яка займеться питанням мови освіти.

Також, угорський дипломат похвалив кроки українського уряду, спрямовані на вирішення мовної суперечки.

На порядку денному українського парламенту уже є ініціатива про відтермінування закону про освіту до 2023 року, а виведення з його дії приватних шкіл просуває застосування цього закону вперед,

– зазначив Сійярто.

Окрім того, глава МЗС Угорщини попросив США підтримати угорського-українські переговори, які відбудуться найближчим часом, адже проблеми нацменшин є важливим питанням міжнародного права.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.