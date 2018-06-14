10:51
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
  • неділя
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Конфлікт України та Угорщини: в МЗС назвали країну, на допомогу якої очікують

355 Читать новость на русском
Зеркаль розповіла, що США може допомогти зняти блокаду засідання комісії "Україна-НАТО"
Зеркаль розповіла, що США може допомогти зняти блокаду засідання комісії "Україна-НАТО" / Фото з відкритих джерел

Україні буде важко зняти блокаду Угорщини засідання комісії "Україна-НАТО" без підтримки Сполучених Штатів Америки.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 Каналу".

Читайте також: Суперечка Угорщини й України: Сійярто несподівано похвалив Київ

Блокада Будапештом засідання комісії "Україна-НАТО" триває, незважаючи на критику НАТО і країн Євросоюзу. Тут також є питання компромісу. Компроміс досягнутий щодо проведення 22 червня спільної зустрічі міністрів освіти і закордонних справ, присвяченої питанню розвитку відносин України та Угорщини, і тому, що нам потрібно робити, щоб вони покращилися, щоб не було проблем на різних міжнародних майданчиках,
– сказала Зеркаль.

Окрім того, представниця МЗС повідомила, що міністр освіти Лілія Гриневич зустрічалася з громадами, з якими узгоджувався план.

"Звичайно, вони не можуть прийняти самостійно рішення, тому що громада існує від фінансових ресурсів, які їм надають з Будапешту. Ми розраховуємо, що в цій площині допомога США є суттєвою, особливо що стосується діалогу з угорцями. Тому що без медіаторства ми навряд чи зможемо зняти блокаду", – наголосила Зеркаль.

За її словами, що важливим є те, що встигне зробити Україна всередині країни до часу саміту.

Нагадаємо, 19 січня Петер Сійярто заявив, що Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО–Україна на рівні міністрів оборони. Згодом 9 лютого Будапешт заблокував міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснила, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норми закону про освіту.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Угорщина мовне питання МЗС України НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук