Конфлікт України та Угорщини: в МЗС назвали країну, на допомогу якої очікують

Україні буде важко зняти блокаду Угорщини засідання комісії "Україна-НАТО" без підтримки Сполучених Штатів Америки.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 Каналу".

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Блокада Будапештом засідання комісії "Україна-НАТО" триває, незважаючи на критику НАТО і країн Євросоюзу. Тут також є питання компромісу. Компроміс досягнутий щодо проведення 22 червня спільної зустрічі міністрів освіти і закордонних справ, присвяченої питанню розвитку відносин України та Угорщини, і тому, що нам потрібно робити, щоб вони покращилися, щоб не було проблем на різних міжнародних майданчиках,

– сказала Зеркаль.

Окрім того, представниця МЗС повідомила, що міністр освіти Лілія Гриневич зустрічалася з громадами, з якими узгоджувався план.

"Звичайно, вони не можуть прийняти самостійно рішення, тому що громада існує від фінансових ресурсів, які їм надають з Будапешту. Ми розраховуємо, що в цій площині допомога США є суттєвою, особливо що стосується діалогу з угорцями. Тому що без медіаторства ми навряд чи зможемо зняти блокаду", – наголосила Зеркаль.

За її словами, що важливим є те, що встигне зробити Україна всередині країни до часу саміту.

Нагадаємо, 19 січня Петер Сійярто заявив, що Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО–Україна на рівні міністрів оборони. Згодом 9 лютого Будапешт заблокував міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснила, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норми закону про освіту.