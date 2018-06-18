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Україна переконає Угорщину розблокувати зближення Києва з НАТО, – Клімкін

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Павло Клімкін очікує, що Україні вдасться переконати Угорщину розблокувати саміт НАТО
Павло Клімкін очікує, що Україні вдасться переконати Угорщину розблокувати саміт НАТО / 24 Канал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевняє, що Україні вдасться протистояти спротиву угорської сторони та прийняти участь у саміті НАТО в Брюсселі 11-12 липня.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму інтерв'ю інформаційному агенству Інтерфакс-Україна.

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Я вважаю, що в тому числі покладаючись на мої дискусії з угорським міністром закордонних справ, ми маємо можливість зняти це блокування. І ми вийдемо на те, що Україна прийматиме участь у саміті НАТО,
– сказав Клімкін.

Міністр зауважив, що майбутній саміт буде присвячений тим реформам, які україні необхідно впровадити для відповідності стандартам НАТО.

Він також нагадав, що 22 червня в Закарпатській області пройде зустріч з угорською спільнотою.

"Наша мета дуже проста.  У нас є угорська спільнота про яку ми повинні дбати. Вони повинні залишатися на 100 відсотків угорцями, але вони також повинні стати на 100 відсотків громадянами України. Для цього їм зовсім не потрібно ставати менше угорцями. Вони просто повинні отримати відповідний рівень знання української мови та розуміння того, в якій країні вони живуть", – пояснив міністр.

Нагадаємо, 19 січня Петер Сійярто заявив, що Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО–Україна на рівні міністрів оборони.

Згодом, 9 лютого, Будапешт заблокував міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснила, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норми закону про освіту.

Додамо, що наприкінці травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вперше публічно похвалив ініціативу української влади щодо імплементації "мовної статті" закону "Про освіту", через який між країнами триває гострий конфлікт.

Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Угорщина НАТО
Джерело: 24 Канал
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