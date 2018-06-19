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Угорці в Україні пишаються, що не знають української, – експертка РЄ

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Україна – Угорщина
Україна – Угорщина / Фото з відкритих джерел

Про модель співіснування державної мови і мов нацменшин розповіла глава комітету експертів Хартії регіональних мов і мов нацменшин Ради Європи Весна Крніч-Ґротіч.

Про це повідомляє DW.

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"Пригадую, коли я відвідувала регіон в Україні, де проживають угорці, то там люди пишалися тим, що не знають державної мови. Це неправильно. Адже ці люди будуть просто виключені з суспільства. І що вони робитимуть? Вони просто виїдуть з країни. А цього ставатися не повинно", – розповіла експертка.

За її словами, представники нацменшин повинні розуміти, що в їхніх інтересах інтегруватися у суспільство. Також вона наголосила, що у тексті українського закону про освіту є деякі пункти, що можуть "призвести до небажаних результатів". Водночас хартія залишає за країною право вирішувати, на якому рівні і яка частка освітнього процесу буде вестися мовою нацменшини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув Україні ультиматум, після виконання якого офіційний Будапешт скасує своє вето на проведення засідання Комісії НАТО-Україна на рівні міністрів.

Теги: Новини України Новини політики мовне питання Угорщина
Джерело: 24 Канал
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