Угорщина висунула Україні три умови, після виконання яких скасує своє вето в НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув Україні ультиматум, після виконання якого офіційний Будапешт скасує своє вето на проведення засідання Комісії НАТО-Україна на рівні міністрів.

Про це він заявив під час брифінгу у Будапешті, передає Mukachevo.net.

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Першою умовою керівник угорського відомства назвав консультацію з Товариством угорської культури Закарпаття щодо освітнього закону. Зазначимо, що представники української влади вже неодноразово зверталися з подібною пропозицією, яку угорці кожного разу відштовхували.

По-друге, відмова від імплементації закону про освіти до 2023 року і узгодження закону з угорською нацменшиною,

– сказав Сійярто.

Третьою умовою глави зовнішньополітичного відомства Угорщини є вимога не поширювати освітній закон на приватні школи.

Окрім того, дипломат висловив стурбованість законопроектом Президента Петра Порошенка про громадянство, який передбачає позбавлення українського громадянства тих, хто користується паспортом іншої країни.

Нагадаємо, 19 січня Петер Сійярто заявив, що Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО–Україна на рівні міністрів оборони. Згодом 9 лютого Будапешт заблокував міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснила, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норми закону про освіту.



Також 20 березня Петер Сіярто заявив про намір заблокувати участь Президента України Петра Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.