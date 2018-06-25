Украине осталось выполнить два условия для разблокирования Венгрией комиссии Украина – НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условия, которые осталось выполнить для разблокирования комиссии Украина – НАТО.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Отмечается, что Будапешт выдвигал три требования, которые позволят снять вето с проведения комиссии Украина – НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что первым условием является продолжение переходного периода относительно языка образования до 2023 года. Украина должна за это время достичь договоренностей с меньшинствами об изменениях, которые будут внедрены.

Второе условие, которое также полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии, – норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы,

– заявил Петер Сийярто.

Третьим условием, которое было выдвинуто Венгрией, было начало консультаций с представителями венгерского меньшинства. Сейчас этот процесс уже начат, о чем заявил Сийярто отметив, что это условие уже выполнено.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что война с Российской Федерацией, продолжающаяся на оккупированном Донбассе, не может и не должна быть оправданием тому, что Украина "нарушает права венгров".