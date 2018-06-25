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09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Новый закон о языках: Венгрия пригрозила Украине "сопротивлением"

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Петер Сийярто
Петер Сийярто / Hungary Today

Если в Украине примут новый закон, который придет на замену отмененному "закону Кивалова-Колесниченко", и документ не будет предоставлять венгерскому языку статус официального, то официальный Будапешт будет сопротивляться.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в комментарии "Европейской правде".

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По словам чиновника, есть фундаментальный принцип, из которого исходит официальный Будапешт: по международному праву, уже предоставленные меньшинствам права не могут уменьшаться.

"И если до этого наличие 10% венгров в населенном пункте или в районе позволяло определять язык этого меньшинства официальной, а новый закон поднимет эту планку до 33% – то, конечно же, мы будем сопротивляться", – подчеркнул глава МИД Венгрии.

В то же время он заметил, Венгрия понимает, что украинское правительство стремится снизить российское влияние, в том числе путем принятия соответствующего закона о языке, зато Будапешт, как убеждает он, выступае против того, чтобы это отразилось на венгерской общине.

"У меня один вопрос: если говорится о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим убраться оттуда! Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу! Но в любом случае – это "сопутствующие разрушения", или это так и планировалось – ваши действия бьют по нам", – подчеркнул Сийярто.

Напомним, Венгрия потребовала от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Битва за языки языковый вопрос Венгрия
Источник: 24 Канал
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