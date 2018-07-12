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Генсек НАТО заявив, що ще одна країна стане членом Альянсу

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг / ria.ru

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на саміті Альянсу заявив, що Грузія стане членом НАТО.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

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Так, Столтенберг привітав президента Грузії Георгія Маргвелашвілі у штаб-квартирі НАТО, відзначивши, що з моменту першого засідання комісії НАТО-Грузія пройшло 10 років і за цей час партнерство стало більш близьким.

"Ми повністю підтримуємо євроатлантичні прагнення Грузії. Грузія стане членом НАТО. Це вчора підтвердили глави країн-членів НАТО. Ми будемо продовжувати працювати з вами, щоб підготуватися до членства",
– заявив Столтенберг, звертаючись до президента Грузії Георгій Маргвелашвілі.

Столтенберг також зазначив, що Грузія є надійним другом Альянсу.

"Відносини НАТО з Грузією унікальні. Ви один з найбільш важливих партнерів Альянсу. І надійний друг", – додав він.

Нагадаємо, Президенти України Петро Порошенко та США Дональд Трамп проведуть зустріч у Брюсселі в рамках саміту країн НАТО.

Угорщина не має наміру підтримувати Україну доти, поки не покращиться ситуація з національними меншинами. Будапешт також вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

 

Теги: Новини політики НАТО Генсек НАТО Єнс Столтенберг Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
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