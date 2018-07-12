Трамп висунув нові вимоги до країн-членів НАТО
Президент США Дональд Трамп закликає лідерів країн НАТО підвищити витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту.
Про це він написав у своєму Twitter.
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"Протягом багатьох років президенти безуспішно намагалися змусити Німеччину та інші багаті країни НАТО платити більше за свій захист від Росії. Вони сплачують лише невелику частину. США платять десятки мільярдів доларів – занадто багато, щоб субсидувати Європу, і втрачають багато на торгівлі", – заявив Трамп.
Він також наголосив, що Німеччина платить мільярди Росії, від якої хоче захиститися.
"Додатково Німеччина почала платити Росії, країні, від якої вони хочуть захиститися, мільярди доларів за їх енергетичні потреби з нового трубопроводу з Росії. Неприпустимо! Всі країни НАТО мають виконати свої зобов'язання в розмірі 2%, і в кінцевому підсумку це повинно скласти 4%", – додав Трамп.
Нагадаємо, Президенти України Петро Порошенко та США Дональд Трамп проведуть зустріч у Брюсселі в рамках саміту країн НАТО.
Напередодні саміту НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Брюсселі, Трамп заявив, що його держава не повинна виконувати роль "свині-скарбнички" для своїх союзників з Альянсу