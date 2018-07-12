Трамп висунув нові вимоги до країн-членів НАТО

Президент США Дональд Трамп закликає лідерів країн НАТО підвищити витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Протягом багатьох років президенти безуспішно намагалися змусити Німеччину та інші багаті країни НАТО платити більше за свій захист від Росії. Вони сплачують лише невелику частину. США платять десятки мільярдів доларів – занадто багато, щоб субсидувати Європу, і втрачають багато на торгівлі", – заявив Трамп.

Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

Він також наголосив, що Німеччина платить мільярди Росії, від якої хоче захиститися.

"Додатково Німеччина почала платити Росії, країні, від якої вони хочуть захиститися, мільярди доларів за їх енергетичні потреби з нового трубопроводу з Росії. Неприпустимо! Всі країни НАТО мають виконати свої зобов'язання в розмірі 2%, і в кінцевому підсумку це повинно скласти 4%", – додав Трамп.

....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

Нагадаємо, Президенти України Петро Порошенко та США Дональд Трамп проведуть зустріч у Брюсселі в рамках саміту країн НАТО.

Напередодні саміту НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Брюсселі, Трамп заявив, що його держава не повинна виконувати роль "свині-скарбнички" для своїх союзників з Альянсу