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Генсек НАТО відповів на критику Трампа щодо будівництва "Північного потоку-2"

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Генсек НАТО відповів на критику Трампа щодо будівництва "Північного потоку-2"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відповів на критику президента США Дональда Трампа щодо співпраці Німеччини і Росії в питанні будівництва "Північного потоку-2". Він наголосив на тому, що члени альянсу мусять зберігати єдність, незважаючи на різні ставлення щодо деяких питань.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". 

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"НАТО – це альянс 29 країн, і між ними є відмінності, різні погляди і розбіжності, і газова угода між Росією й Німеччиною є таким питанням, щодо якого є розбіжності. Але сила НАТО полягає у тому, що, попри ці відмінності, ми всі готові об’єднатися, щоб захистити один одного, бо ми розуміємо, що разом сильніші, ніж окремо", – наголосив Столтенберґ. 

Про це він розповів на робочому сніданку з американським президентом перед початком саміту НАТО. За його словами, дві світові війни і Холодна війна навчили нас тому, що разом – міцніше. Окрім того, він зазначив, що і "в епоху Холодної війни країни НАТО вели торгівлю з Росією".

Відповідно, Дональд Трамп критикував Німеччину щодо будівництва газопроводу, адже на його думку через це Берлін потрапляє під контроль Москви.

Маю сказати і вважаю це прикрим, що Німеччина має величезні угоди по нафті і газу з Росією, і ми маємо захищати її від Росії, а Німеччина йде і платить мільярди й мільярди доларів на рік Росії. Отже, ми (США – ред.) захищаємо Німеччину, захищаємо Францію, захищаємо всі ці країни, а багато країн укладають угоди з Росією по газопроводах і платять Росії мільярди доларів,
– ствердив Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

Також він наголосив на тому, що необхідно збільшити витрати на оборону з боку країн-членів НАТО і, зокрема, Німеччини. Трамп закцентував, що такі витрати мають підвищитися "миттєво", а не через кілька років.

Теги: Новини політики Новини Росії НАТО Дональд Трамп Єнс Столтенберг Північний потік-2
Джерело: 24 канал
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