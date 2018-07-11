Трамп остро раскритиковал строительство "Северного потока-2" перед началом саммита НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на критику президента США Дональда Трампа относительно сотрудничества Германии и России в вопросе строительства "Северного потока-2". Он отметил, что члены НАТО должны сохранять единство, несмотря на разные отношения к некоторым вопросам.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: Каковы шансы Украины на статус партнера НАТО: комментарии влиятельных лиц

"НАТО – это альянс 29 стран, и между ними есть различия, разные взгляды и разногласия, и газовое соглашение между Россией и Германией является таким вопросом, относительно которого есть разногласия. Но сила НАТО заключается в том, что, несмотря на эти различия, мы все готовы объединиться, чтобы защитить друг друга, потому что мы понимаем, что вместе сильнее, чем по отдельности", – подчеркнул Столтенберг.

Об этом он рассказал на рабочем завтраке с американским президентом перед началом саммита НАТО. По его словам, две мировые войны и Холодная война научили нас тому, что вместе – крепче. Кроме того, он отметил, что и "в эпоху Холодной войны страны НАТО вели торговлю с Россией".

Соответственно, Дональд Трамп критиковал Германию по строительству газопровода, ведь по его мнению из-за этого Берлин попадает под контроль Москвы.

Должен сказать и считаю это досадным, что Германия имеет огромные сделки по нефти и газу с Россией, и мы должны защищать ее от России, а Германия идет и платит миллиарды и миллиарды долларов в год России. Итак, мы (США – 24) защищаем Германию, защищаем Францию, защищаем все эти страны, а многие страны заключают соглашения с Россией по газопроводам и платят России миллиарды долларов,

– сказал Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также он отметил, что необходимо увеличить расходы на оборону со стороны стран-членов НАТО и, в частности, Германии. Трамп отметил, что такие расходы должны повыситься "мгновенно", а не через несколько лет.