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Каковы шансы Украины на статус партнера НАТО: комментарии влиятельных лиц

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О том, что в Брюсселе будут ждать Петра Порошенко, Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил еще в начале июня 2018 года. Впрочем, формат встречи долго не сообщали из-за позиции Венгрии. И хотя в конце июня Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с Президентом Украины, однако, продолжает блокировать комиссию Украина – НАТО.

Комиссия Украина – НАТО нарабатывает решения для развития отношений между нашим государством и альянсом. Венгрия блокирует комиссию из-за образовательного закона, который обязывает школьников учиться на государственном языке.

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"Отдельные страны НАТО используют вето как шантаж, прежде всего, самого НАТО. Так, пытаясь давить на Украину в языковом вопросе, в других вопросах", – отметил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

В конце дипломаты нашли выход, как обойти блокаду. С членами Североатлантического совета украинцы будут встречаться вместе с грузинами. Прошло десять лет с момента Бухарестского саммита, где государства получили обещание членства в альянсе. И теперь обсудят, что именно обе страны для этого сделали.

О том, что Украина будет членом альянса. Это то, что мы должны были получать, должны были реализовывать и имплементировать в течение последних десяти лет,
– прокомментировал руководитель управления сотрудничества с НАТО секретариата КМУ Алексей Генчев.

По словам главы представительства Украины при НАТО Вадима Пристайко, сейчас самое важное – конечная декларация саммита, ведь это документ, по которому живет альянс от саммита к саммиту. В нем также будут зафиксированы все необходимые для вступления Украины вещи.

Поэтому сейчас Украина также надеется на статус партнера с расширенными возможностями. Такой механизм основали в 2014 году и его целью является улучшение взаимодействия между странами-членами Альянса и ключевыми партнерами. Статус дают тем странам, которые вносят значительный вклад в миссии НАТО. Перечень стран-кандидатов невелик и включает Австралию, Финляндию, Грузию, Иорданию и Швецию. Украины нет в этом списке, впрочем бывший заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу уверен – мы этого заслуживаем.

Киев соответствует всем критериям для этого статуса. Прежде всего, Украина участвует в миссиях НАТО. Она увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане,
– отметил бывший заместитель генсека НАТО (2012 – 2016 годы) Александр Вершбоу.

В конце концов, даже просто выезд в мир будет важным, говорят эксперты. В частности, во время саммита Порошенко встретится с польским президентом Анджеем Дудой, с которым разминулся на Волыни во время чествования жертв украино-польского конфликта 40-х. А сидеть будет рядом с Трампом. Правда, только потому, что по-английски USA и Ukraine начинаются на одну букву, а рассаживают на саммите по алфавиту.

Теги: НАТО Новости политики Новости Украины
Источник: 24 канал
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