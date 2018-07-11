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Які шанси України на статус партнера НАТО: коментарі впливових осіб

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Про те, що в Брюсселі чекатимуть на Петра Порошенка, Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив ще на початку червня 2018 року. Втім, формат зустрічі довго не повідомляли через позицію Угорщини. І хоч в кінці червня Угорщина офіційно відмовилася від вето на проведення окремої зустрічі лідерів НАТО з Президентом України, однак, продовжує блокувати комісію Україна – НАТО.

Комісія Україна – НАТО напрацьовує рішення задля розвитку відносин між нашою державою та альянсом. Угорщина блокує комісію через освітній закон, який зобов'язує школярів вчитися державною мовою. 

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"Окремі країни НАТО використовують вето як шантаж, перш за все, самого НАТО. Так, намагаючись тиснути на Україну в мовному питанні, в інших питаннях", – зазначив директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця.

Врешті дипломати знайшли вихід, як обійти блокаду. З членами Північноатлантичної ради українці зустрічатимуться разом з грузинами. Минуло десять років з часу Бухарестського саміту, де держави отримали обіцянку членства у альянсі. Тож тепер обговорять, що саме обидві країни для цього зробили.

Про те, що Україна буде членом альянсу. Це те, що ми мали отримувати, мали реалізовувати та імплементовувати протягом останніх десяти років,
– прокоментував керівник управління співробітництва з НАТО секретаріату КМУ Олексій Генчев.

За словами голови представництва України при НАТО Вадима Пристайка, нині найважливіше – кінцева декларація саміту, адже це документ, за яким живе альянс від саміту до саміту. В ньому також будуть зафіксовані всі необхідні для вступу України речі. 

Тож нині Україна також сподівається на статус партнера з розширеними можливостями. Такий механізм заснували у 2014 році і його метою є покращення взаємодії між країнами-членами Альянсу та ключовими країнами-партнерами. Статус дають тим країнам, які роблять значний внесок до місій НАТО. Перелік країн-кандидатів невеликий і включає Австралію, Фінляндію, Грузію, Йорданію та Швецію. України немає в цьому списку, втім колишній заступник Генсека НАТО Александр Вершбоу переконаний – ми на це заслуговуємо.

Київ відповідає всім критеріям для цього статусу. Перш за все, Україна бере участь в місіях НАТО. Вона збільшила внесок до місії з консультування та навчання сил в Афганістані,
– наголосив колишній заступник генсека НАТО (2012 – 2016 роки) Александр Вершбоу.

Зрештою, навіть просто виїзд у світ буде важливим, кажуть експерти. Зокрема, під час саміту Порошенко зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою, з яким розминувся на Волині під час вшанування жертв україно-польського конфлікту 40-х. А сидітиме поруч з Трампом. Щоправда, тільки тому, що англійською USA та Ukraine починаються на одну букву, а розсаджують на саміті за алфавітом. 

Теги: Новини політики Новини України НАТО
Джерело: 24 канал
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