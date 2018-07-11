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В Брюсселі стартує саміт НАТО: що очікувати Україні

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В Брюсселі стартує саміт НАТО: що очікувати Україні
/ Фото з відкритих джерел

11-12 липня в Бельгії, Брюсселі, лідери 29 країн зберуться на саміт НАТО. Одними з обговорюваних тем будуть відносини між Євросоюзом та США, витрати на оборону і афганська місія НАТО. Окремим пунктом програми, незважаючи на позицію Угорщини через мовне питання, стане засідання Північноатлантичної ради НАТО, представників України та Грузії.

Про це йдеться на офіційному сайті НАТО.

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Президент США Дональд Трамп вже прибув до бельгійської столиці. Напередодні у твіттері він встиг звинуватити європейські країни у затримці внесків в організацію. А деякі держави, обурився він, на оборонну сферу витрачають менше 2 відсотків від ВВП, як того вимагає членство в НАТО.

Через таку позицію Трампа часто критикують. А у Брюсселі напередодні прихильники скорочення витрат на військо організували акції протесту. А от Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Дональда Трампа не забувати, що саме Європа є стратегічним партнером Сполучених Штатів. А Європа на оборонну сферу витрачає більше, ніж Росія і майже стільки ж, як Китай.

Під час саміту планують окреслити кроки з розвитку Альянсу. Окрім того, у планах підписати ряд значущих документів.

На саміті обговорять питання боротьби з тероризмом, а також ситуацію в Афганістані. Варто додати, що стосується боротьби з тероризмом, Альянс на саміті планує ухвалити рішення про початок навчальної місії в Іраку.

Окремим пунктом програми, незважаючи на позицію Угорщини через мовне питання, стане засідання Північноатлантичної ради НАТО, представників України та Грузії. Минуло вже 10 років з часу Бухарестського саміту, де країнам обіцяли членство в НАТО. Тож тепер обговорять, що саме обидві держави для цього зробили.

Додамо, в кінці червня Угорщина офіційно відмовилася від вето на проведення окремої зустрічі лідерів НАТО з Президентом України. Однак, продовжує блокувати комісію Україна-НАТО, яка і напрацьовує рішення задля розвитку відносин між нашою державою та альянсом.

Теги: НАТО Новини політики Тероризм Афганістан Ірак
Джерело: 24 канал
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