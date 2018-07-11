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Україна на шляху до НАТО: посол США зробила важливу заяву

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США підтримують Україну на шляху до військових стандартів НАТО
США підтримують Україну на шляху до військових стандартів НАТО / Фото з відкритих джерел

Сполучені Штати Америки схвально оцінюють прагнення українських військових досягнути стандартів НАТО та планують допомагати Україні у цьому.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович під час дискусії на Київському безпековому форумі "Чого очікувати від саміту НАТО 2018?", передає "Укрінформ".

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Україна має досить спроможні Збройні сили, і ми бачимо, як за останні чотири роки вони змінились. Ми розраховуємо побачити таку ж еволюцію протягом наступним чотирьох років. Українські військові встановили дуже високу планку для себе  досягнути стандартів НАТО. І ми хочемо зробити все можливе для того, щоб підтримати Україну на цьому шляху,
– наголосила Йованович.

Дипломат додала, що дуже важливими є зусилля України в галузі реформування. Зокрема американська посол відзначила закон "Про національну безпеку", який "є рамковим законом для архітектури національної безпеки в Україні".

"Наступний крок буде ще складніший – це впровадження реформ і просування вперед інших законів, які б зробили українські збройні сили по-справжньому здатними і спроможними, так само як збройні сили НАТО, а не просто виглядали як такі. Цей процес абсолютно необхідний для того, щоб Україна рухалась у напрямку до НАТО і зрештою до членства в НАТО", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що готовий подати до Верховної Ради поправку у преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО.

Теги: Новини США НАТО Збройні Сили України Законодавство Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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