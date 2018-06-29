Порошенко окреслив перспективи вступу України в НАТО

Президент України Петро Порошенко стверджує, що двері НАТО для України є відкритими, щоправда ще необхідно провести важливі реформи.

Відповідну заяву поширила його прес-служба в офіційному Twitter-акаунті гаранта.

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"Двері НАТО для України відкрито, і нам потрібно наполегливо працювати над проведенням реформ. Закон про національну безпеку, який підпишу найближчим часом, створює для цього важливий базис. Його імплементація – важливий етап реформування сектору безпеки і оборони", – зауважив Порошенко.

Водночас на відео, яке було додано до цього допису, український президент наголосив, що сьогодні в Україні увесь сектор оборони та безпеки переводиться під стандарти НАТО.

"Нещодавно парламент підтримав мій законопроект про національну безпеку. Я дуже дякую парламенту за це. Це кардинальна стратегічна зміна сектору оборони та безпеки. Сьогодні на порядку денному стоять уже конкретні кроки імплементації, збільшується цивільний контроль за сектором оборони та безпеки, збільшується прозорість фінансування, але головне – збільшується ефективність дій сектору оборони та безпеки. Підвищується довіра до нас з боку наших партнерів", – підкреслив Порошенко.

Двері НАТО для України відкриті, і нам потрібно наполегливо працювати над проведенням реформ.



Закон про національну безпеку, який підпишу найближчим часом, створює для цього важливий базис. Його імплементація – важливий етап реформування сектору безпеки і оборони.#УкраїнаНАТО pic.twitter.com/z6AkDj7Hgm — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 June 2018

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що є готовим подати до Верховної Ради поправку у преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО.