Столтенберг зробив Росії зауваження щодо перспектив членства України в НАТО

Питання членства України і Грузії в НАТО обговорюватиметься Україною, Грузією і чинними членами Альянсу, а Росія не повинна втручатися в цей процес.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє DW.

"Ми підтримуємо їх статус аспірантів, у їх зміцненні і в наближенні до трансатлантичної інтеграції. Ми працюємо з Грузією, ми допомагаємо їй з реформами, ми також підтримуємо Україну", – сказав Столтенберг, відповідаючи на питання про шанси України, Грузії і Молдови стати членами НАТО.

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При цьому він наголосив, що "питання членства – це те, що обговорюватиметься нами з 29 союзниками разом з цими двома країнами".

Це не передбачає втручання когось іншого в цей процес: Росія не має права намагатися вирішувати, що повинні робити її сусіди,

– зазначив Столтенберг.

"Звичайно, це абсолютно неприпустимо, коли така велика сила, як Росія, намагається відновити сферу інтересів, вирішуючи, що її сусіди можуть робити. Тож те, чи будуть Грузія та Україна членами НАТО – це вирішуватимуть Грузія, Україна і члени НАТО", – резюмував генсек Альянсу.

Нагадаємо, 26 червня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.