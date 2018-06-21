Нас непокоять інвестиції Росії у ядерну зброю, – генсек НАТО

У НАТО занепокоєні значними інвестиціями Росії у ядерну зброю. Проте поки не бачать прямої військової загрози для будь-якого члена НАТО з боку Росії.

Про це у інтерв'ю німецькому виданню Stern заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає Європейська правда.

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"Нас непокоять значні інвестиції російської влади у ядерну зброю, у нові навики та системи озброєння", – заявив Столтенберг.

В свою чергу генсек додав, що під час військових навчань Росія поєднує використання звичайної та ядерної зброї. І таким чином поріг стримування Росії щодо використання ядерної зброї – зменшується.

Разом з тим Столтенберг заявив, що наразі не бачить прямої військової загрози для будь-якого члена НАТО з боку Росії.