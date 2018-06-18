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Росія оновила сховище ядерної зброї неподалік від кордону з Польщею, – дослідник

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Росія оновила сховище ядерної зброї в Калінінградській області
Росія оновила сховище ядерної зброї в Калінінградській області / Ілюстративне фото

Російські військові протягом останніх 2 років провели в Калінінградській області велике оновлення об’єкта, в якому можуть зберігати ядерну зброю. Супутники зафіксували цей об’єкт поблизу селища Куликове, що розташоване за 50 кілометрів від кордону з Польщею.

Про це мовиться у статті директора проекту з ядерної інформації Федерації американських вчених Ханса Крістенсена, опублікованій на сайті організації.

Росія ядерна зброя сховище
Російський бункер для зберігання ядерної зброї

За інформацією науковця, оновлений об’єкт є одним із трьох підземних бункерів, розташованих у тій же місцевості, який було розкопано у 2016 році, очевидно відновлено, і знову накрито у 2018 році. За припущеннями Крістенсена, об’єкт невдовзі повернуть в експлуатацію.

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Росія бункер ядерна зброя Калінінград
Супутники зафіксували під селищем Куликове об’єкт, схожий на сховище ядерної зброї

Науковець уточнив, що відповідний об’єкт росіяни вже модернізували між 2002 і 2010 роками. В цей період було очищено зовнішній периметр безпеки.

Крістенсен наголосив, що статус об’єкта поблизу Куликового не певний: зберігали, зберігають або чи зберігатимуть там ядерні боєголовки для російських систем озброєнь.

Науковець також не впевнений, чи свідчить це про нову стратегію Росії, чи це рутинне оновлення старого об'єкта для наявних потужностей.

З інформацією дослідника, розташування об’єкта таке, що потенційно його можна використовувати для багатьох потреб і завдань.

Росія ядерна зброя сховище бункер Калінінград
Дорога до ймовірного сховища російської ядерної зброї

У коментарі виданню The Guardian Крістенсен розповів, що об'єкт, який заглибили та накрили новим бетонним дахом в останні місяці, має всі типові ознаки російських сховищ для ядерних зброї.

Важка багатошарова огорожа по периметру ззовні. Самі бункери мають потрійну огорожу. Це типові риси з усіх інших місць зберігання ядерної зброї в Росії, про які ми знаємо,
– розповів науковець.

При цьому він звернув увагу на те, що попередні модернізації були не такими драматичними, як ця.

"Це перший раз, коли ми бачили, що один із ядерних бункерів розкопано і, вочевидь, відновлено", – зазначив Крістенсен.

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"Ці фотографії не показують наявність у Калінінграді (області) ядерної зброї, але вони показують, що це чинний об’єкт", – сказав дослідник.

 

Теги: Новини Росії Зброя Ядерна безпека Розслідування
Джерело: 24 Канал
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